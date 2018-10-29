2018-10-29T13:50:36+03:00
Общество

Улицу Профсоюзную досрочно открыли для проезда автомобилей

Асфальт, по данным мэрии, уложили с нарушениями
Александр ЧАРУШИН
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Изначально возобновить движение планировали до 15 ноября. Фото: пресс-служба города КироваИзначально возобновить движение планировали до 15 ноября. Фото: пресс-служба города Кирова
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В Кирове полностью восстановили движение транспорта по улице Профсоюзной. Напомним, участок дороги был закрыт для проезда из-за срочных работ на теплосетях, в итоге «пробки» в районе старого моста начали образовываться не только в «часы пик», что вызвало массу жалоб в соцсетях. Изначально возобновить движение планировали до 15 ноября, однако подрядчик ускорил процесс и сдал объект на две недели раньше срока.

- Работы на теплосетях завершены, сейчас восстанавливается дорожное покрытие, - сообщили в пресс-службе города Кирова. - Щебень и нижний слой асфальтобетона уже уложены, ограждения сняты и движение к старому мосту полностью открыто. Однако укладка покрытия проведена не столь качественно, департамент городского хозяйства возьмет этот вопрос на особый контроль.

Напомним, до сих пор закрыт для проезда участок улицы Казанской. Дорога полностью перекрыта из-за ремонта теплотрассы. Работы планируют завершить к 3 ноября.

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