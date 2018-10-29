В Кировскую область завезли 200 тысяч доз вакцины против гриппа

СЕГОДНЯ 10:46 2018-10-29T13:52:49+03:00

Получить прививку можно на Театральной площади, у «Антея» и на площади «Авитек»

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В регионе продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа. На днях в Кировскую область завезли очередную партию вакцины, свыше 200 тысяч доз для взрослых. Препарат уже распределили по больницам Кирова и районам области.

- В Кирове вплоть до 2 ноября будут работать мобильные прививочные бригады, - рассказали в пресс-службе правительства Кировской области. - Они расположатся на Театральной площади, у ТЦ «Антей» на ул. Лепсе и на площади «Авитек». Бригады будут работать с 08.00 до 16.00 часов. Кроме того, получить дозу вакцины можно будет и в поликлинике по месту жительства.

Отметим, что каждый кировчанин перед прививкой пройдет небольшой медицинский осмотр, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. Для участия в вакцинации потребуются только паспорт и медицинский полис.