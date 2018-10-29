2018-10-29T13:52:49+03:00
Здоровье

В Кировскую область завезли 200 тысяч доз вакцины против гриппа

Получить прививку можно на Театральной площади, у «Антея» и на площади «Авитек»
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Бригады будут работать с 08.00 до 16.00 часовБригады будут работать с 08.00 до 16.00 часовФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В регионе продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа. На днях в Кировскую область завезли очередную партию вакцины, свыше 200 тысяч доз для взрослых. Препарат уже распределили по больницам Кирова и районам области.

- В Кирове вплоть до 2 ноября будут работать мобильные прививочные бригады, - рассказали в пресс-службе правительства Кировской области. - Они расположатся на Театральной площади, у ТЦ «Антей» на ул. Лепсе и на площади «Авитек». Бригады будут работать с 08.00 до 16.00 часов. Кроме того, получить дозу вакцины можно будет и в поликлинике по месту жительства.

Отметим, что каждый кировчанин перед прививкой пройдет небольшой медицинский осмотр, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. Для участия в вакцинации потребуются только паспорт и медицинский полис.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
29 октября - всемирный день борьбы с инсультом
Тройная авария на Московской: одного из пассажиров госпитализировали
Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Предприятие Фаленского района обмануло 13 детей
Прием детского кардиолога Палькейкиной Елены Евгеньевны в «Неболейке»
В Оричах экс-уголовник избил женщину и поджег ее дом
В районах Кировской области циклон принес сугробы высотой в семь сантиметров
Общественники расскажут о самых нелепых решениях кировских чиновников
Следователи выяснят, почему 8-летняя девочка получила травмы в кировском ТЦ
В Кировской области первая школа ушла на карантин из-за эпидемии ОРВИ
В Кирове фирма не выплатила сотрудникам 350 тысяч рублей
За ночь на дороги Кирова высыпали 185 тонн песка
Жестокое избиение кировчанина попало на запись видеокамер
Кировчанка продавала несуществующих щенков в Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород
Улицу Профсоюзную досрочно открыли для проезда автомобилей
Житель Тужи отправится в колонию за покупку поддельных водительских прав
Сити-менеджер Илья Шульгин запретил укладывать в снег «ливневку» в Кочуровском парке
В Кирове состоялась IV конференция городского местного отделения Партии
Погода в Кирове: неделя будет холодной и снежной
За «Культурный выходной» в кировский космоцентр пришло 3200 посетителей
Ночью в Кирове компания молодых людей украла мотоцикл
В Кирове формируют экипажи для поиска 64-летнего пенсионера
В Яранске из-за сильного снегопада несколько машин улетели в кювет
В Ленинском районе Кирова проведут отлов собак
Метеопредупреждение: к понедельнику Кировскую область может завалить снегом
Пьяный кировчанин угнал машину у своей сестры
Восьмилетняя девочка получила серьезную травму в одном из кировских ТЦ
В Кирово-Чепецке разыскивают 14-летнего подростка