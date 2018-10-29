2018-10-29T11:58:56+03:00
Общество

Сити-менеджер Илья Шульгин запретил укладывать в снег «ливневку» в Кочуровском парке

Проект устройства канализации до сих пор не прошел экспертизу
Александр ЧАРУШИН
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Часть работ подрядчик будет вынужден отложить на 2019 год. Фото: пресс-служба города КироваЧасть работ подрядчик будет вынужден отложить на 2019 год. Фото: пресс-служба города Кирова
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В минувшую субботу, 27 октября, сити-менеджер Илья Шульгин посетил Кочуровский парк и проверил ход работ по его благоустройству. Выяснилось, что подрядчик вновь планирует снимать часть брусчатых дорожек и асфальтового покрытия для того, чтобы проложить ливневую канализацию. Показать, где конкретно будут проложены элементы «ливневки», подрядчик смог только после того, как разобрался в чертежах.

- Укладывать канализацию будут вручную, - приводят слова подрядчика в пресс-службе города Кирова. - Разбирать брусчатку и снимать асфальт действительно придется в тех местах, где «ливневка» пересекает тротуары. Проект устройства канализации до сих пор не прошел экспертизу.

Илью Шульгина такой ответ не устроил. Как заявил сити-менеджер, к работе проектировщика, который не может согласовать проект в течение года, возникают определенные вопросы.

- На носу ноябрь, - пояснил Илья Шульгин. - На все плановые работы нужно около месяца. А конец ноября - это уже зима, снег по колено может выпасть. Вы собираетесь прокладывать «ливневку» и восстанавливать асфальт в снег? Тратить бюджетные деньги только ради того, чтобы освоить их, я не позволю.

Уже сегодня подрядчик должен предоставить четкий план работ: часть из них нужно будет провести в ближайшее время без ущерба качеству, другие работы следует отложить на 2019 год.

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