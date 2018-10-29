2018-10-29T13:58:34+03:00
Происшествия

Погода в Кирове: неделя будет холодной и снежной

Самой холодной станет ночь со вторника на среду
Александр ЧАРУШИН
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В пятницу и выходные дни кировчан ожидает снегопадВ пятницу и выходные дни кировчан ожидает снегопадФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новая рабочая неделя принесет в Киров заморозки и осадки. Таков актуальный прогноз синоптиков. Начало недели выдастся не по-осеннему холодным, а к выходным в городе станет незначительно, но теплее.

Так, по данным сервиса «Яндекс. Погода», сегодня в Кирове ожидается температура до -4 градусов днем, возможен снег. Порывы северо-западного ветра могут достигать скорости до 11 м/с.

Во вторник, 30 октября, кировчан ожидает ясная погода. Ночью синоптики прогнозируют до -5 градусов по Цельсию, днем воздух прогреется до +1 градуса. Западный ветер подует со скоростью 2-4 м/с, также в городе пройдет снег.

В среду в Кирове будет облачно и сухо. В город придет западный ветер, его порывы будут достигать скорости до 9 м/с. Ночью в городе будет -6 градусов, днем ожидается до +1 градуса.

В первый день ноября кировчан ожидают снегопад и сильный юго-западный ветер. Ночью ожидается температура до +1 градуса, днем столбик термометра окажется на нулевой отметке.

В пятницу и выходные дни в Кирове незначительно потеплеет, ночью ожидается до +5 градусов, днем до 7 градусов выше ноля. Также в город придет юго-западный ветер, его порывы будут достигать скорости до 11 м/с. В течение трех дней в Кирове будет идти снег.

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