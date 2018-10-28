2018-10-28T20:12:46+03:00
Происшествия

Ночью в Кирове компания молодых людей украла мотоцикл

Кировчан задержали сотрудники Росгвардии
Анна КРЮКОВА
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Молодых людей задержали, когда они катили мотоцикл по дорогеМолодых людей задержали, когда они катили мотоцикл по дорогеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудники Росгвардии задержали троих молодых людей, подозреваемых в краже мотоцикла. Правоохранители заметили компанию кировчан около 23.00 на улице Порошинской. Молодые люди катили по дороге мотоцикл.

- Молодые люди нервничали, документов на мотоцикл не имели, - отметили в ведомстве. – На вопросы о собственнике транспортного средства ничего ответить не могли.

В итоге, сотрудники Росгвардии задержали кировчан и вызвали сотрудников следственно-оперативной группы. Молодых людей передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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