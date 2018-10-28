2018-10-28T18:59:27+03:00
Общество

В Кирове формируют экипажи для поиска 64-летнего пенсионера

Мужчина дезориентирован
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Волонтеры формируют отряды для поиска. Фото: vk.com/lizaalert_kirovВолонтеры формируют отряды для поиска. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
Изменить размер текста:

Кировчан просят помочь в поиске 64-летнего Сергея Земцова. Мужчина ушел из дома вчера, 27 октября. С тех пор ничего о его местонахождении неизвестно. Об этом сообщили активисты поискового отряда «Лиза Алерт».

- Готовимся к активному выезду, формируем экипажи, - отметили волонтеры. – Все желающие отписывайтесь в комментариях в группе отряда ВК. - Сбора в штабе: Ленина 165, сбор в 19 00.

Также активисты сообщили приметы мужчины: глаза серые, волосы светло-русые, коротко стриженные, рост 170 см, нормальное телосложение. Сергей был одет в болоньевую дутую куртку синего цвета с капюшоном, синие джинсы и черные ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба позвонить по номерам: 8 (800)700-54-52.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночью в Кирове компания молодых людей украла мотоцикл
В Яранске из-за сильного снегопада несколько машин улетели в кювет
В Ленинском районе Кирова проведут отлов собак
Метеопредупреждение: К понедельнику Кировскую область может завалить снегом
Пьяный кировчанин угнал машину у своей сестры
Восьмилетняя девочка получила серьезную травму в одном из кировских ТЦ
В Кирово-Чепецке разыскивают 14-летнего подростка
Кировчане станут участниками международных Парадельфийских игр
Кировчане собирают средства на операцию собаке, которой прострелили лопатку
На открытие легкоатлетического манежа в Вересниках приедет глава «Газпрома»
«УРАЛХИМ» и «Уралкалий» станут участниками международной выставки «Химия-2018»
К Новому году Киров раскрасят под «дымку», а на Театральной площади поставят проекторы
После «Зимней вишни» почти 300 объектов в Кировской области устранили нарушения пожарной безопасности
На трассе «девятка» влетела в фуру: один человек погиб, двое в тяжелом состоянии
С начала года кировские коррупционеры наворовали свыше 100 миллионов рублей
В Верхошижемье прошел обряд Крещения на языке глухих
Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Центральные улицы Кирова отремонтируют в 2019 году
Бензин в Кировской области стал самым дорогим в ПФО
На Победиловском тракте ночью произошла погоня со стрельбой
В столовых при детских садах нашли нарушений на 448 тысяч рублей
Пьяный кировчанин на «Ладе» снес забор и врезался в цветочный ларек
Двое кировчан в центре города напали на инвалида и отобрали у него телефон
Директор детского лагеря украл деньги двух родителей
Кировчане отпраздновали день рождения ямы на улице Левитана
В пожаре на проспекте Строителей погиб пенсионер
Юго-западный район и Лепсе встали в пробках из-за семи аварий