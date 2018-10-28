В Кирове формируют экипажи для поиска 64-летнего пенсионера
Кировчан просят помочь в поиске 64-летнего Сергея Земцова. Мужчина ушел из дома вчера, 27 октября. С тех пор ничего о его местонахождении неизвестно. Об этом сообщили активисты поискового отряда «Лиза Алерт».
- Готовимся к активному выезду, формируем экипажи, - отметили волонтеры. – Все желающие отписывайтесь в комментариях в группе отряда ВК. - Сбора в штабе: Ленина 165, сбор в 19 00.
Также активисты сообщили приметы мужчины: глаза серые, волосы светло-русые, коротко стриженные, рост 170 см, нормальное телосложение. Сергей был одет в болоньевую дутую куртку синего цвета с капюшоном, синие джинсы и черные ботинки.
Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба позвонить по номерам: 8 (800)700-54-52.