2018-10-28T17:22:56+03:00
Происшествия

В Яранске из-за сильного снегопада несколько машин улетели в кювет

Из-за непогоды водители не могут справиться с управлением
Анна КРЮКОВА
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В Яранске трассу сильно замело снегом. Фото: Илья ГАЛАНИНВ Яранске трассу сильно замело снегом. Фото: Илья ГАЛАНИН
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Жители Кировской области поделились в соцсетях первыми последствиями от сильного снегопада. Под Яранском сразу несколько машин улетели в кювет из-за непогоды. Водители не смогли справиться с управлением. Об этом сообщил подписчик группы «Злой кировчанин».

В комментариях жители области отметили, что многие пригородные трассы уже замело. Сильный снегопад не прекращается в Неме, Котельниче, Санчурске, Вятских Полянах. Водителям рекомендуют в ближайшее время сменить летнюю резину на зимнюю.

Из-за снегопада водители не могут справиться с управлением. Фото: Илья ГАЛАНИН

Из-за снегопада водители не могут справиться с управлением. Фото: Илья ГАЛАНИН

Напомним, что метеорологи-любители предупреждали кировчан о сильном мокром снеге и дожде. Изменение погоды связано с приходом в нашу область активного циклона. В Кирове снег прекратится только сегодня ночью. Сотрудники МЧС предупреждают кировчан о гололедице и вероятности увеличения ДТП.

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