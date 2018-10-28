В Ленинском районе Кирова проведут отлов собак

СЕГОДНЯ 15:22 2018-10-28T15:59:45+03:00

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Во вторник, 30 октября, в Ленинском районе города пройдет отлов собак. Кировчанам советуют не отпускать своих питомцев гулять без присмотра. Об этом сообщили в группе общественной организации защиты животных «Дари добро».

- Убирайте своих самовыгульных животных и подопечных с улиц, - советуют волонтеры. - Отлову подлежат собаки независимо от породы и назначения (в том числе имеющие ошейник), находящиеся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица.

Если ваша собака пропала, необходимо срочно обратиться в администрацию района и позвонить по номеру отлова: 44-77-95. Вам придется выплатить штраф за нарушение правил содержания домашних животных. Также нужно будет рассчитаться и с отловом за содержание питомца с момента, когда его поймали и до возвращения собаки владельцу.