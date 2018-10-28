2018-10-28T11:45:36+03:00
Происшествия

Метеопредупреждение: К понедельнику Кировскую область может завалить снегом

Изменение погоды связано с приходом активного циклона
Анна КРЮКОВА
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С 12.00 в Кирове пойдет снег. Фото: pixabay.comС 12.00 в Кирове пойдет снег. Фото: pixabay.com
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На Кировскую область надвигается активный циклон. Атмосферный вихрь несет к нам осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщили в сообществе «Любительская метеорология» в Кирове.

- Циклон уже достиг юго-западных районов области, - пояснили метеорологи-любители. – Сугробы могут подрасти до 4 сантиметров. Осадки в виде дождя пройдут только в южных районах области.

Сильный снегопад в Кирове начнется в 12.00 часов и закончится только ночью. Температура воздуха днем будет держаться на уровне +1 градуса, к ночи похолодает до -1.

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