2018-10-28T11:28:11+03:00
Происшествия

Пьяный кировчанин угнал машину у своей сестры

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии
Анна КРЮКОВА
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Молодого человека задержали на той же улице. Фото: vk.com/club150428796Молодого человека задержали на той же улице. Фото: vk.com/club150428796
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В пятницу, 25 октября, около 22.00 в полицию позвонила взволнованная женщина. Кировчанка пояснила, что у нее угнали автомобиль. Машина находилась во дворе дома на улице Зеленина. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кировской области.

- Потерпевшая сообщила марку и номер автомобиля, - пояснили в ведомстве. – Оперативный дежурный передал ориентировку всем нарядам.

В итоге, угнанную машину обнаружили на улице Зеленина. За рулем авто находился пьяный 18-летний молодой человек. Он признался, что угнал машину у своей сестры. Сотрудники Росгвардии вызвали на место сотрудников ГИБДД и следственно-оперативную группу. Молодого человека передали полицейским для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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