В Кирово-Чепецке разыскивают 14-летнего подростка
В последний раз ребенка видели 26 октября
К поискам подростка подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт Киров». Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кирово-Чепецке продолжаются поиски 14-летнего Ивана Кирсанова. В последний раз мальчика видели 26 октября. С тех пор его местонахождение неизвестно. К поискам подростка подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт Киров».
- Иван был одет в ветровку с капюшоном: камуфлированный верх и темно-синий низ, синие джинсы и черные кроссовки, - пояснили активисты отряда.
Рост мальчика 168 сантиметров, он худощавого телосложения, у него черные волосы, прическа – полубокс. Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, просьба позвонить по номерам: 8 (800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев.