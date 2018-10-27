2018-10-27T16:57:02+03:00
Общество

В Кирово-Чепецке разыскивают 14-летнего подростка

В последний раз ребенка видели 26 октября
Анна КРЮКОВА
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К поискам подростка подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт Киров». Фото: vk.com/lizaalert_kirovК поискам подростка подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт Киров». Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кирово-Чепецке продолжаются поиски 14-летнего Ивана Кирсанова. В последний раз мальчика видели 26 октября. С тех пор его местонахождение неизвестно. К поискам подростка подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт Киров».

- Иван был одет в ветровку с капюшоном: камуфлированный верх и темно-синий низ, синие джинсы и черные кроссовки, - пояснили активисты отряда.

Рост мальчика 168 сантиметров, он худощавого телосложения, у него черные волосы, прическа – полубокс. Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, просьба позвонить по номерам: 8 (800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев.

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