В Кирово-Чепецке разыскивают 14-летнего подростка

СЕГОДНЯ 16:56 2018-10-27T16:57:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кирово-Чепецке продолжаются поиски 14-летнего Ивана Кирсанова. В последний раз мальчика видели 26 октября. С тех пор его местонахождение неизвестно. К поискам подростка подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт Киров».

- Иван был одет в ветровку с капюшоном: камуфлированный верх и темно-синий низ, синие джинсы и черные кроссовки, - пояснили активисты отряда.

Рост мальчика 168 сантиметров, он худощавого телосложения, у него черные волосы, прическа – полубокс. Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, просьба позвонить по номерам: 8 (800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев.