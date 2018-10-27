2018-10-27T14:00:41+03:00
Общество

Кировчане станут участниками международных Парадельфийских игр

Состязания для людей с инвалидностью пройдут в Ижевске
Анна КРЮКОВА
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Парадельфийские игры пройдут с 11 по 17 ноября в Ижевске. Фото: vk.com/paradel18Парадельфийские игры пройдут с 11 по 17 ноября в Ижевске. Фото: vk.com/paradel18
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Кировчане прошли в финал Международных Парадельфийских играх в Ижевске. Состязания пройдут с 11 по 17 ноября по восьми видам искусства. Среди них театр, танцы, жестовое пение и изобразительной искусство. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

- Международные Парадельфийские игры – это инклюзивные состязания людей с инвалидностью, - пояснили в пресс-службе регионального правительства. - В них принимают участие инвалиды по слуху, зрению, с поражением опорно-двигательного аппарата.

Всего в соревнованиях примут участие более 1500 человек. Это спортсмены из 50 регионов России и 20 стран мира. Люди с инвалидностью будут состязаться сразу в 29 номинациях. К примеру, участники покажут жюри созданное ими кино, танцы, балет, фокусы. Также в рамках игр пройдут полезные семинары и мастер-классы.

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