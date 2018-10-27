Кировчане собирают средства на операцию собаке, которой прострелили лопатку

СЕГОДНЯ 12:55 2018-10-27T13:27:21+03:00

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В пятницу, 26 октября, общественная организация защиты животных «Дари Добро» объявила экстренный сбор средств для пса, нуждающегося в срочной операции. Кировчане случайно обнаружили собаку в лесу в 500 километрах от кирова. Животное было ранено в лопатку и в шею. Неравнодушные люди привезли пса в одну из кировских ветеринарных клиник, где ее срочно прооперировали.

В больнице выяснилось, что в собаку стреляли дробью. Фото: vk.com/kirovhelp.dogcat

- В собаку стреляли дробью, - пояснили волонтеры. - Из-за этого объем операции был грандиозный. Впереди очень длительное восстановление и еще операция, а может быть, и не одна.

Животному предстоит еще одна операция. Фото: vk.com/kirovhelp.dogcat

Утром в субботу появилась информация о том, что пес перенес операцию. Состояние животного – тяжелое, однако, по предварительным прогнозам, собака будет жить. Впереди ее ждет еще одна операция и долгое лечение. Все желающие помочь псу, могут обратиться в группу «Дари Добро» и сделать пожертвование.