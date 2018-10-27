На открытие легкоатлетического манежа в Вересниках приедет глава «Газпрома»

СЕГОДНЯ 11:58 2018-10-27T13:40:56+03:00

Планируется, что в новом легкоатлетическом манеже «Вересники» будут проходить соревнования всероссийского и международного уровней. Фото: oblsportkirov.ru

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В четверг, 1 ноября, в Кирове пройдет торжественное открытие легкоатлетического манежа «Вересники». Поздравить жителей города с этим событием приедет председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Кировской области.

- В день открытия будет презентована концепция спортивного кластера «Вересники», - пояснила заместитель министра спорта и молодежной политики Кировской области Анны Альминовой. - В перспективе кроме манежа он будет включать в себя бассейн, легкоатлетический стадион, скалодром, роллер-трек, многофункциональный спортивный комплекс для художественной гимнастики, баскетбола, волейбола и фехтования, спортивный интернат для одаренных детей и гостиницу для сборных команд регионов России.

Кроме Алексея Миллера на открытии побывают олимпийские чемпионы и знаменитые спортсмены. К примеру, чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Татьяна Лебедева, российский прыгун в высоту, олимпийский чемпион 2008 года Андрей Сильнов и другие. Приедут и кировские спортсмены: призер Олимпийских игр 1980 года Ольга Курагина и заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка Европы Любовь Гурина. В честь открытия на манеже выступят легкоатлеты, гимнасты и акробаты Вятской спортивной школы олимпийского резерва.

Напомним, что строительство манежа началось в 2017 году в рамках программы «Газпром - детям». Сейчас в спортивном комплексе можно проводить соревнования по всем дисциплинам легкой атлетики. Ежедневно здесь могут тренироваться до 1000 детей.