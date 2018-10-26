К Новому году Киров раскрасят под «дымку», а на Театральной площади поставят проекторы

СЕГОДНЯ 18:10 2018-10-26T18:11:20+03:00

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В Кировской гордуме прошло заседание постоянной комиссии по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуре. На нем специалисты рассказали, как город будет украшен к Новому году и Рождеству. Как выяснилось, витрины магазинов, фасады зданий и транспорт Кирова украсят в едином стиле с элементами дымковской игрушки и кукарского кружева.

- В городе появится масса живых и искусственных елей, гирлянды, объемные украшения, - сообщает пресс-служба Кировской городской думы. - Театральную площадь оформят под сказочный лес с елью в центре, ледяными и снежными скульптурами, горками и лабиринтами. Проходы через площадь обозначат светящиеся арки.

Отметим, что по краям Театральной площади будут установлены четыре проектора, они будут транслировать на небо праздничные изображения, картинки и узоры. Также в городе появятся две новые площадки для отдыха: на пешеходной зоне улицы Спасской зальют каток, а вблизи легкоатлетического манежа поставят хоккейную коробку.