После «Зимней вишни» почти 300 объектов в Кировской области устранили нарушения пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 16:53 2018-10-26T16:54:16+03:00

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Сегодня, 26 октября, прошло заседание коллегии прокуратуры Кировской области. Как сообщили специалисты, после трагедии в кемеровской «Зимней вишне» 300 объектов с массовым пребыванием людей, в том числе около 100 ТЦ и развлекательных центров, были проверены на соблюдение всех норм противопожарной безопасности. В проверках участвовали прокуроры и сотрудники МЧС.

- Практически на каждом из объектов были выявлены нарушения, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Многие «точки» работали без наличия огнетушителей, систем пожаротушения и удаления дыма, сигнализации и аварийного освещения. Пути эвакуации в большинстве ТЦ и развлекательных центров были закрыты или захламлены, отделочные материалы оказались недостаточно безопасными. Сотрудники объектов не проходили инструктажи о действиях при ЧП, в помещениях отсутствовали пожарные указатели и знаки, электропроводка и приборы находились в плачевном состоянии.

Всего проверка выявила свыше 2 500 различных нарушений, 500 человек привлекли к ответственности. 294 объекта из 300 устранили все пробелы в противопожарной безопасности.

Отметим также, что 16 торгово-развлекательных центров приостановили свою работу до момента устранения всех нарушений. На сегодня 13 из них вновь открыты, а 3 «точки» по-прежнему не решили всех проблем с собственными системами пожарной безопасности.