2018-10-26T16:54:16+03:00
Происшествия

После «Зимней вишни» почти 300 объектов в Кировской области устранили нарушения пожарной безопасности

Три развлекательных центра по-прежнему остаются закрытыми
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
В проверках участвовали прокуроры и сотрудники МЧСВ проверках участвовали прокуроры и сотрудники МЧСФото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 октября, прошло заседание коллегии прокуратуры Кировской области. Как сообщили специалисты, после трагедии в кемеровской «Зимней вишне» 300 объектов с массовым пребыванием людей, в том числе около 100 ТЦ и развлекательных центров, были проверены на соблюдение всех норм противопожарной безопасности. В проверках участвовали прокуроры и сотрудники МЧС.

- Практически на каждом из объектов были выявлены нарушения, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Многие «точки» работали без наличия огнетушителей, систем пожаротушения и удаления дыма, сигнализации и аварийного освещения. Пути эвакуации в большинстве ТЦ и развлекательных центров были закрыты или захламлены, отделочные материалы оказались недостаточно безопасными. Сотрудники объектов не проходили инструктажи о действиях при ЧП, в помещениях отсутствовали пожарные указатели и знаки, электропроводка и приборы находились в плачевном состоянии.

Всего проверка выявила свыше 2 500 различных нарушений, 500 человек привлекли к ответственности. 294 объекта из 300 устранили все пробелы в противопожарной безопасности.

Отметим также, что 16 торгово-развлекательных центров приостановили свою работу до момента устранения всех нарушений. На сегодня 13 из них вновь открыты, а 3 «точки» по-прежнему не решили всех проблем с собственными системами пожарной безопасности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе «девятка» влетела в фуру: один человек погиб, двое в тяжелом состоянии
С начала года кировские коррупционеры наворовали свыше 100 миллионов рублей
В Верхошижемье прошел обряд Крещения на языке глухих
Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Центральные улицы Кирова отремонтируют в 2019 году
Бензин в Кировской области стал самым дорогим в ПФО
На Победиловском тракте ночью произошла погоня со стрельбой
В столовых при детских садах нашли нарушений на 448 тысяч рублей
Пьяный кировчанин на «Ладе» снес забор и врезался в цветочный ларек
Двое кировчан в центре города напали на инвалида и отобрали у него телефон
Директор детского лагеря украл деньги двух родителей
Кировчане отпраздновали день рождения ямы на улице Левитана
В пожаре на проспекте Строителей погиб пенсионер
Юго-западный район и Лепсе встали в пробках из-за семи аварий