На трассе «девятка» влетела в фуру: один человек погиб, двое в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 16:34 2018-10-26T16:34:39+03:00

Был ли трезв виновник аварии, пока что не установлено

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Сегодня, 26 октября, в Яранском районе Кировской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась в 05.25 часов утра на 176 километре автодороги «Вятка». Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД по Кировской области, виновником аварии мог стать 38-летний водитель «девятки». Мужчина выехал на встречную полосу движения и врезался в фуру с прицепом «МАН» под управлением 48-летнего местного жителя.

- В результате аварии погиб 37-летний пассажир «девятки», - сообщили «Комсомолке» в ведомстве. - Водитель и 46-летний пассажир автомобиля получили серьезные травмы. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи.

Установлено, что водитель «МАНа» в момент аварии был трезв, экспертиза на состояние опьянения водителя «девятки» не завершена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.