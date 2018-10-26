2018-10-26T16:34:39+03:00
Происшествия

На трассе «девятка» влетела в фуру: один человек погиб, двое в тяжелом состоянии

Был ли трезв виновник аварии, пока что не установлено
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
За жизни двоих пострадавших борются врачи. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Кировской областиЗа жизни двоих пострадавших борются врачи. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Кировской области
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 октября, в Яранском районе Кировской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась в 05.25 часов утра на 176 километре автодороги «Вятка». Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД по Кировской области, виновником аварии мог стать 38-летний водитель «девятки». Мужчина выехал на встречную полосу движения и врезался в фуру с прицепом «МАН» под управлением 48-летнего местного жителя.

- В результате аварии погиб 37-летний пассажир «девятки», - сообщили «Комсомолке» в ведомстве. - Водитель и 46-летний пассажир автомобиля получили серьезные травмы. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи.

Установлено, что водитель «МАНа» в момент аварии был трезв, экспертиза на состояние опьянения водителя «девятки» не завершена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После «Зимней вишни» почти 300 объектов в Кировской области устранили нарушения пожарной безопасности
С начала года кировские коррупционеры наворовали свыше 100 миллионов рублей
В Верхошижемье прошел обряд Крещения на языке глухих
Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Центральные улицы Кирова отремонтируют в 2019 году
Бензин в Кировской области стал самым дорогим в ПФО
На Победиловском тракте ночью произошла погоня со стрельбой
В столовых при детских садах нашли нарушений на 448 тысяч рублей
Пьяный кировчанин на «Ладе» снес забор и врезался в цветочный ларек
Двое кировчан в центре города напали на инвалида и отобрали у него телефон
Директор детского лагеря украл деньги двух родителей
Кировчане отпраздновали день рождения ямы на улице Левитана
В пожаре на проспекте Строителей погиб пенсионер
Юго-западный район и Лепсе встали в пробках из-за семи аварий