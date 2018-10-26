С начала года кировские коррупционеры наворовали свыше 100 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-26T15:58:57+03:00

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Сегодня, 26 октября, в прокуратуре Кировской области прошло заседание коллегии. Как выяснилось, в 2018 году органы выявили свыше двух тысяч коррупционных преступлений, 550 должностных лиц привлекли к ответственности за нарушения закона. В суды ушло 17 исков на общую сумму свыше 100 миллионов рублей.

- 32 уголовных дела возбудили по фактам хищений и злоупотреблений полномочиями, - рассказал прокурор Кировской области Николай Васильевич Журков. - По одним только декларациям о доходах и имуществе нашлось 446 нарушений. В документах не указываются объекты недвижимости и автомобили, занижаются доходы супругов, скрываются доли участия в частных компаниях.

Отметим, что в целом в регионе повысился процент выявления нарушений антикоррупицонного законодательства. Работа прокуратуры по борьбе с коррупцией будет продолжена.