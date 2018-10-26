2018-10-26T16:21:00+03:00
Общество

В Верхошижемье прошел обряд Крещения на языке глухих

Семья и батюшка смогли пообщаться благодаря сурдопереводчику
Елизавета Захарова
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В Верхошижемье состоялось таинство крещения мальчика из семьи глухих. Фото: vk.com/surdelenaВ Верхошижемье состоялось таинство крещения мальчика из семьи глухих. Фото: vk.com/surdelena
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В Троицокй церкви села Верхошижемье, Кировской области, прошла уникальная церемония: батюшка крестил сына прихожанской семьи на языке глухих. Об этом написали в своей группе Православная община глухих города Вятки.

К отцу Владимиру, священнику Троицокй церкви, обратилась глухая семья, которая хотела крестить своего 10-месячного сына Тимофея. На помощь семье пришла церковная сурдопереводчица из Кирова Любовь Филимонова. Ее ремесло заключается в том, что она переводит на жестовом языке службы для глухих и слабослышащих прихожан Царево-Константиновской церкви.

20 октября 2018 года для Александра, Иулиании провели огласительную беседу, где батюшка через руки Любови смог рассказать им кто такой православный христианин. На следующий день семья пришла на главную службу, литургию, после которой состоялось и само таинство Крещения.

- Богослужения я перевожу больше двух лет, но перевод Крещения и огласительных бесед - это мой первый опыт, - отметила Любовь, - Супруги были очень рады тому, что они могли понять, что происходит во время богослужения и полноценно пообщаться с батюшкой.

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