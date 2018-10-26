2018-10-26T15:20:28+03:00
Общество

Центральные улицы Кирова отремонтируют в 2019 году

На работы потратят свыше миллиарда рублей
Александр ЧАРУШИН
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В перечень ремонта войдут 20 участков дорогВ перечень ремонта войдут 20 участков дорогФото: Алексей БУЛАТОВ
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В мэрии Кирова прошли общественные слушания по программе дорожного ремонта на 2019 год. Специалисты департамента городского хозяйства сообщили, что в план ремонтных работ включены центральные городские улицы. Они не ремонтировались в 2017-2018 годах только потому, что по федеральному проекту нужно было восстанавливать протяженные, узкие улицы с асфальтобетонным покрытием.

- В следующем году будут отремонтированы улицы Воровского, Ленина, Московская, Производственная, Щорса, Октябрьский проспект и дамба от старого моста, - рассказали в пресс-службе города Кирова. - Всего в перечень войдут 20 участков дорог общей протяженностью 38,7 км. На работы потребуется 1 миллиард 45 миллионов рублей. Параллельно с ремонтом асфальта на улицах будут устанавливаться «лежачие полицейские» и бордюры, наноситься разметка пешеходных переходов.

Также на слушаниях был презентован перечень дорог, которые планируют отремонтировать в 2020-2021 годах. Так, в 2020 году на ремонт 53 улиц планируют направить 1 миллиард 4 миллиона рублей, в 2021 году 1 миллиард 57 миллионов рублей потратят на ремонт 49 улиц.

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