Бензин в Кировской области стал самым дорогим в ПФО

СЕГОДНЯ 13:49 2018-10-26T13:49:24+03:00

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Кировская область возглавила список лидеров ПФО по дороговизне бензина. Такие данные приведены в свежем исследовании Росстата. На неделе с 15 по 21 октября литр бензина марки АИ-95 обходился кировчанам в среднем в 45 рублей и 46 копеек. Эта цифра оказалась самой высокой среди всех регионов ПФО и вошла в топ-25 самых высоких по России.

- В среднем в соседних субъектах Российской Федерации цены на бензин марки АИ-95 ниже, чем в Кировской области, почти на полтора рубля - указано в исследовании. - Литр такого топлива в Йошкар-Оле, например, стоит 44,46 рубля, в Казани - 43 рубля и 7 копеек.

Отметим, что и другие марки бензина обходятся кировчанам дороже, чем соседям. Так, литр «девяносто второго» в Кировской области стоит 41 рубль 77 копеек (против 40,86 рублей в среднем по ПФО), а литр «девяносто восьмого» - 50 рублей 95 копеек (в среднем в ПФО 49,29 рублей). «Обошли» Киров только Ижевск и Пермь: в столице Удмуртии бензин марки АИ-98 дороже, чем у нас, на 5 копеек, а пермяки за литр дизельного топлива отдают на 25 копеек больше, чем кировчане.