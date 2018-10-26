2018-10-26T13:49:24+03:00
Экономика

Бензин в Кировской области стал самым дорогим в ПФО

Цены на топливо у нас значительно выше, чем у соседей
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Кировская цена на бензин АИ-95 вошла в топ-25 самых высоких по РоссииКировская цена на бензин АИ-95 вошла в топ-25 самых высоких по РоссииФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Кировская область возглавила список лидеров ПФО по дороговизне бензина. Такие данные приведены в свежем исследовании Росстата. На неделе с 15 по 21 октября литр бензина марки АИ-95 обходился кировчанам в среднем в 45 рублей и 46 копеек. Эта цифра оказалась самой высокой среди всех регионов ПФО и вошла в топ-25 самых высоких по России.

- В среднем в соседних субъектах Российской Федерации цены на бензин марки АИ-95 ниже, чем в Кировской области, почти на полтора рубля - указано в исследовании. - Литр такого топлива в Йошкар-Оле, например, стоит 44,46 рубля, в Казани - 43 рубля и 7 копеек.

Отметим, что и другие марки бензина обходятся кировчанам дороже, чем соседям. Так, литр «девяносто второго» в Кировской области стоит 41 рубль 77 копеек (против 40,86 рублей в среднем по ПФО), а литр «девяносто восьмого» - 50 рублей 95 копеек (в среднем в ПФО 49,29 рублей). «Обошли» Киров только Ижевск и Пермь: в столице Удмуртии бензин марки АИ-98 дороже, чем у нас, на 5 копеек, а пермяки за литр дизельного топлива отдают на 25 копеек больше, чем кировчане.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После «Зимней вишни» почти 300 объектов в Кировской области устранили нарушения пожарной безопасности
На трассе «девятка» влетела в фуру: один человек погиб, двое в тяжелом состоянии
С начала года кировские коррупционеры наворовали свыше 100 миллионов рублей
В Верхошижемье прошел обряд Крещения на языке глухих
Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Центральные улицы Кирова отремонтируют в 2019 году
На Победиловском тракте ночью произошла погоня со стрельбой
В столовых при детских садах нашли нарушений на 448 тысяч рублей
Пьяный кировчанин на «Ладе» снес забор и врезался в цветочный ларек
Двое кировчан в центре города напали на инвалида и отобрали у него телефон
Директор детского лагеря украл деньги двух родителей
Кировчане отпраздновали день рождения ямы на улице Левитана
В пожаре на проспекте Строителей погиб пенсионер
Юго-западный район и Лепсе встали в пробках из-за семи аварий