На Победиловском тракте ночью произошла погоня со стрельбой

СЕГОДНЯ 12:24 2018-10-26T12:25:27+03:00

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Сегодня, 26 октября, в Кирове полицейские применили табельное оружие, чтобы остановить нарушителя. ЧП произошло около 02.00 часов ночи на выезде из Кирова по Победиловскому тракту. Автоинспекторы решили остановить иномарку Mitsubishi для проверки, однако водитель попытался скрыться с места, включив высокую скорость авто. Патрульные преследовали иномарку и требовали водителя остановиться, однако безрезультатно.

- Инспекторам пришлось применить оружие, чтобы остановить мужчину, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - После предупредительного выстрела в воздух водитель иномарки все-таки остановился. Как оказалось, за рулем находился 28-летний кировчанин. Предположительно, мужчина был пьян.

Полицейские будут добиваться лишения кировчанина водительских прав. Все необходимые материалы вскоре передадут в суд.