2018-10-26T12:08:14+03:00
Происшествия

В столовых при детских садах нашли нарушений на 448 тысяч рублей

Материалы девяти проверок ушли в суд
Александр ЧАРУШИН
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Роспотребнадзор выявил 64 нарушения, по 50 из них были выписаны штрафыРоспотребнадзор выявил 64 нарушения, по 50 из них были выписаны штрафыФото: Андрей КАРА
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За июль-сентябрь 2018 года 67 детских садов Кировской области проверили на соблюдение санитарных норм. Специалисты отбирали пробы питьевой воды, продуктов и готовых блюд. В общей сложности из 1 135 проб менее чем в 40 были найдены нарушения по биологическим и санитарным показателям. Однако проверки также выявили проблемы с хранением продуктов, приготовлением еды и соблюдением всех норм на кухнях садиков.

- За различные нарушения законов составлено 64 административных протокола, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - По 50 из них детские сады были наказаны штрафами на общую сумму 448 тысяч рублей. Девять материалов ушли в суд.

Всего в 2018 году специалисты Роспотребнадзора проверили 504 дошкольных образовательных заведения. Проверки в детских садах будут продолжены.

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