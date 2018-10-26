2018-10-26T11:34:47+03:00
Происшествия

Пьяный кировчанин на «Ладе» снес забор и врезался в цветочный ларек

Никто из очевидцев в аварии не пострадал
Александр ЧАРУШИН
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В столкновении серьезно пострадал цветочный павильон. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Кировской областиВ столкновении серьезно пострадал цветочный павильон. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Минувшей ночью на площади Маршала Конева в Кирове произошло пьяное ДТП. Авария случилась около 02.45 часов напротив дома по адресу ул. Воровского, 102в. По предварительным данным, 22-летний кировчанин за рулем «Лады Приоры» при повороте не справился с управлением. В результате «Лада» протаранила пешеходное ограждение и врезалась в цветочный ларек.

- Водитель «Лады» в аварии не пострадал, - рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Среди свидетелей происшествия пострадавших также нет. Однако цветочному ларьку, в который врезался молодой человек, был нанесен серьезный ущерб.

Отметим, что автоинспекторы проверили водителя «Лады» на состояние опьянения. Результат теста показал, что молодой человек сел за руль, употребив алкоголь.

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