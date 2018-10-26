Двое кировчан в центре города напали на инвалида и отобрали у него телефон

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-26T11:30:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Кирова двое кировчан ограбили инвалида, забрав у него телефон стоимостью более четырех тысяч рублей. Сначала молодые люди преследовали свою жертву, после чего один схватил его за руки, а второй забрал телефон. Преступление произошло 23 октября 2018 года на улице Красноармейской. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

По предварительным данным следователей, нападавшие отдыхали в одном из кафе, а когда вышли на улицу, увидели инвалида и решили напасть. Личности приятелей были установлены. Ими оказались неработающие кировчане 30 и 22 лет.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Им грозит до семи лет лишения свободы с выплатой 10 тысяч рублей в качестве штрафа.