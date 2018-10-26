Директор детского лагеря украл деньги двух родителей

СЕГОДНЯ 11:19 2018-10-26T12:17:17+03:00

В уголовном деле уже, как минимум, два эпизода

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В Слободском районе Кировской области директора детского оздоровительного лагеря подозревают в хищении денег. По версии следствия, в 2017-2018 директор похитил 11 тысяч рублей, которыми местный житель оплатил путевку в лагерь. Еще одну путевку, стоимостью 12 300 рублей, он передал в счет долга своему знакомому, не внося деньги в кассу лагеря.

- Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение денег», - рассказали в СУ СКР по Кировской области. - На сегодня оба дела соединены в одно производство. Директор лагеря дает признательные показания.

Расследование дела продолжается, специалисты устанавливают все детали преступления, совершенного с использованием служебного положения. Кстати, грозит бывшему начальнику детского лагеря шесть лет заключения.

Напомним, еще в августе «Комсомолка» рассказывала о том, что в деятельности детских оздоровительных лагерей Кировской области найдены многочисленные нарушения. В Минспорта и молодежной политики при этом заявляли о том, что никаких претензий к работе лагерей не было, а уполномоченный по правам ребенка Владимир Шабардин, наоборот, говорил о проблемах в питании, медицинском обслуживании и организации досуга детей.