2018-10-26T12:07:03+03:00
Происшествия

В пожаре на проспекте Строителей погиб пенсионер

Об этом «Комсомолке» рассказали в кировском МЧС
Александр ЧАРУШИН
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Предположительно, хозяин квартиры задохнулся в дымуПредположительно, хозяин квартиры задохнулся в дымуФото: Иван ВИСЛОВ
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Вчера, 25 октября, в Кирове произошел пожар в жилом доме. Возгорание началось около 10.40 часов в одной из квартир дома по проспекту Строителей. Огонь повредил стены и потолок в комнате, а также матрас на кровати. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Кировской области, на месте ЧП было найдено тело хозяина квартиры.

- Пенсионер погиб во время пожара, - рассказали в ведомстве. - По предварительным данным, мужчина задохнулся угарным газом. Предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Отметим, что с огнем в квартире боролись 11 спасателей и 4 единицы техники. В данный момент устанавливаются все детали произошедшего.

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