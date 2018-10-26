2018-10-26T12:03:07+03:00
Общество

Юго-западный район и Лепсе встали в пробках из-за семи аварий

Движение на улицах города почти прекращено
Елизавета Захарова
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В Кирове два района встали в пробках из-за семи аварийВ Кирове два района встали в пробках из-за семи аварийФото: Валерий РОМАНОВ
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Пятничное утро для многих автомобилистов не задалось: сразу же два района города встали в километровых пробках. Улицы Лепсе и Ломоносова, Воровского и Производственная стали эпицентром автомобильных застоев. На этих участках машины едва ли идут со скоростью 5 километров в час. А все потому, что этим утром в городе произошло, как минимум, 7 аварий. Данная статистика появилась на сервисе Яндекс.Пробки.

- На Лепсе-Ломоносова четыре аварии, - приветствует кондуктор автобуса пассажиров, зашедших у стадиона «Прометей». - Идущий перед нами водитель говорит, что отрезок до конечной остановки «Улица Упита» ехали целый час. Быстрее будет дойти пешком.

По данным сервиса Яндекс.Пробки на некоторых участках автомобили двигаются со скоростью два километра в час. Фото: Яндекс.Пробки

По данным сервиса Яндекс.Пробки на некоторых участках автомобили двигаются со скоростью два километра в час. Фото: Яндекс.Пробки

По данным сервиса Яндекс.Пробки автомобили идут по улице Лепсе со скоростью два километра в час. Движение становится более свободным от перекрестка улиц Ломоносова и Кольцова.

А на улице Воровского произошло сразу же три аварии: одна в районе овощных складов, вторая — напротив технологическое колледжа, а третья — недалеко от перекрестка улиц Менделеева и Воровского. Несмотря на это движение здесь не затруднено: скорость автомобилей составляет 15-30 километров в час.

Точное количество утренних ДТП, причины и их обстоятельства устанавливаются.

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