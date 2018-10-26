Погода на выходные: кировчан ожидают заморозки и мокрый снег

СЕГОДНЯ 09:46 2018-10-26T11:59:21+03:00

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На выходных кировчан ожидает пасмурная и ветреная погода. Таков актуальный прогноз синоптиков. Уже сегодня, 26 октября, Киров и районы области накроет мощный циклон, местами пройдут сильные дожди.

По данным кировского центра гидрометеорологии, в регионе сильно похолодает, поэтому дожди сменятся мокрым снегом. Сегодня днем воздух прогреется лишь до +3… +8 градусов Цельсия. Уже в ночь на субботу, 27 октября, температура воздуха составит -3 градуса, днем до +5.

В воскресенье, 28 октября, в регион придет очередной циклон - практически во всех районах пройдет мокрый снег и сильные дожди. Ночью температура воздуха составит -5 градусов, днем до 5 градусов выше ноля.