Экс-уголовник в кафе украл телефон у посетительницы

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-26T11:57:52+03:00

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В полицию города Слободского обратилась местная жительница, у которой пропал мобильный телефон. ЧП произошло еще в середине августа 2018 года. Выяснилось, что девушка отдыхала в ночном заведении деревни Стулово в пригороде Слободского. Ненадолго она вышла из помещения - преступник мог воспользоваться этим моментом. Женщина написала заявление в полицию. Свой ущерб потерпевшая оценила в 10 тысяч рублей.

- Вскоре личность вора была установлена, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Им оказался безработный 37-летний местный житель. Ранее мужчина уже имел судимость.

Против посетителя кафе возбудили дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенный мобильный телефон у него изъяли, расследование продолжается. Вору грозит два года тюрьмы.