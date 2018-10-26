В Верхнекамске мужчина утюгом сломал нос приятелю

СЕГОДНЯ 09:18 2018-10-26T11:51:25+03:00

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В Верхнекамском районе завершен судебный процесс над местным жителем. Мужчина обвинялся в причинении легкого вреда здоровью. Как выяснилось, ЧП произошло в июле 2018 года в поселке Созимский. Обвиняемый вместе с приятелем выпивали, а затем поссорились. В итоге мужчина ударил потерпевшего утюгом по лицу.

- Собутыльник получил открытый перелом костей носа, - рассказали в прокуратуре Верхнекамского района. - Суд согласился с тем, что вина нападавшего доказана, мужчину признали виновным. Заседание состоялось 23 октября.

Отметим, что приговором суда нападавшему назначили восемь месяцев исправительных работ. Решение пока не вступило в свою силу.