2018-10-25T18:00:01+03:00
Происшествия

В Афанасьевском районе будут судить браконьера

Мужчина охотился на лося без разрешения и вне сезона
Александр ЧАРУШИН
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Ущерб природе региона составил 240 тысяч рублей. Фото: 1obl.ruУщерб природе региона составил 240 тысяч рублей. Фото: 1obl.ru
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В полицию Афанасьево на днях поступил сигнал о том, что один из местных жителей причастен к незаконной охоте. Проверка, начатая оперативниками, подтвердила этот факт: в одной из близлежащих деревень был найден браконьер. В его доме полицейские обнаружили охотничье ружье и мясо лося.

- Мужчина признался в преступлении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Выяснилось, что у него не было специального разрешения, к тому же отстрел лося он произвел до того, как охота на это животное была официально разрешена. Ущерб, нанесенный природе региона, составил 240 тысяч рублей.

Против браконьера возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Оперативники устанавливают все детали этого ЧП.

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