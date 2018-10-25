В области идут поиски мужчины, пропавшего неделю назад

СЕГОДНЯ 17:49 2018-10-25T19:10:21+03:00

Мужчину не могут найти уже неделю. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Кировчанин может находиться в одном из трех населенных пунктов

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44-летний Дмитрий Смагин неожиданно пропал неделю назад. Последний раз его видели 18 октября 2018 года. С тех пор на связь с родственниками, знакомыми он не выходил.

Дмитрий Геннадьевич худощавого телосложения, ростом 160 сантиметров. У него светло-русые волосы и голубые глаза.

Предположительно он был одет в черные кожаную куртку и шапку с двумя белыми полосками, камуфляжные брюки, на ногах — кроссовки.

Если у вас есть какая-либо информация о местоположении Дмитрий Смагина, просьба сообщить ее по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.