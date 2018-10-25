2018-10-25T19:18:07+03:00
Общество

В Кирове сутки разыскивают 16-летнюю девочку

Подросток не выходит на связь и друзья ничего не знают
Елизавета Захарова
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Екатерина пропала вчера и до сих не вернулась домой. Фото: vk.com/lizaalert_kirovЕкатерина пропала вчера и до сих не вернулась домой. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил в розыск 16-летнию Екатерину Перминову. Подросток ушел из дома вчера, 24 октября 2018 года. С тех пор она не выходила на связь, и ее местоположение не известно.

Катя ростом 160 сантиметров, нормального телосложения с темно-русыми волосами ниже лопаток, концы окрашены в ярко-рыжий. У нее серые глаза. Одета девочка была в темно-синюю длинную куртку, синие джинсы и серо-зеленые кроссовки.

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем подростке, просьба сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.

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