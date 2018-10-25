Гендиректор строительной фирмы обманул 100 дольщиков почти на 90 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:14 2018-10-25T19:20:59+03:00

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В Кирове осудили гендиректора строительной фирмы АО «Северовостокэнгергострой», который потратил около 90 миллионов рублей, предназначенных на строительство многоквартирного дома. Об этом сообщила областная прокуратура.

На судебном заседании, которое состоялось 25 октября 2018 года, 63-летнему руководителю фирмы вынесли приговор по ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

Компания «Северовостокэнгергострой» занималась строительством третьего корпуса дома №39 на улице Сурикова и намеревалась сдать дом в четвертом квартале 2015 года. Но в этом же году застройщик неожиданно начал сбавлять темпы строительства. За это компания получала предписания и неоднократно. Но к видимому результату это не привело: многоквартирный дом не был сдан в срок.

В ходе расследования было выявлено, что генеральный директор с января 2013 года по апрель 2017 года заключил с сотней кировчан договоры долевого строительства на общую сумму более 178 миллионов рублей. Большую часть этих денег 63-летний мужчина, пользуясь своим положением похитил и потратил их.

Суд, рассмотрев все доказательства в уголовном деле, признал руководителя фирмы виновным и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы. А также его на два года лишили права заниматься строительной деятельностью. Отметим, что мужчина ранее уже был судим по ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы».

Из зала суда его сразу же взяли под стражу. На данный момент приговор в законную силу не вступил. После вмешательства правоохранительных органов и прокуратуры новая подрядная организация сдала дом в эксплуатацию 1 августа 2018 года.