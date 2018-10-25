2018-10-25T19:22:30+03:00
Звезды

Кировские троллейбусы украсят к 5 ноября

Акцию приурочат к круглой дате
Александр ЧАРУШИН
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В АТП объявили конкурс на лучшее оформление транспортных средствВ АТП объявили конкурс на лучшее оформление транспортных средствФото: Марина ВАНЕЕВА
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5 ноября 2018 года АТП отметит 75-летний юбилей. Первый троллейбус вышел в рейс по Кирову в начале ноября 1943 года. В преддверии праздника в АТП объявили конкурс на лучшее оформление транспортных средств. Бригады, работающие на линиях, примут участие в конкурсе - все троллейбусы 5 ноября станут «наряженными».

- В АТП к юбилею разработали и специальные баннеры, которыми к празднику также оформят троллейбусы, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Кроме того, дети работников АТП участвуют в конкурсе рисунков, посвященных троллейбусного движения в Кирове. Эти рисунки будут использованы в оформлении салонов.

Отметим, что первые городские троллейбусы курсировали по маршруту от железнодорожного вокзала по улицам Карла Маркса и Московской к «Центральной» гостинице и обратно.

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