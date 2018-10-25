2018-10-25T19:26:33+03:00
Общество

Киров вошел в федеральную программу по благоустройству малых рек

Министерство экологии уже готово к очистке семи километров реки Хлыновки
Елизавета Захарова
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Люльченка - одна из тех малых рек, которые нуждаются в очистке и благоустройствеЛюльченка - одна из тех малых рек, которые нуждаются в очистке и благоустройствеФото: Алена ЗАЙЦЕВА
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Кировчане во главе с экологами обследовали 900 метров прибрежной зоны реки Люльченки на улице Солнечной. Эксперты установили, что река находится в плачевном состоянии из-за окруживших ее загрязнителей: с запада у реки выстроили высотные дома, с востока — забаррикадировали домами, а вдоль самой реки проходит наружная теплотрасса - всего в реку выходит 3 неорганизованных стока дождевых и талых вод.

- Река Люльченка — единственное в данном районе место, где кировчане могут отдохнуть и провести время на свежем воздухе, - прокомментировал эксперт Программы развития общественных пространств Республики Татарстан Надежда Снигирева. - Однако по ее берегам располагаются гаражи, заброшенные сады и несанкционированные свалки, а тем временем квартал активно застраивается.

Глава администрации города Илья Шульгин сказал, что для Кирова очень важна данная федеральная программа, а очистка и благоустройство рек — одна из первейших задач по преображению города.

- Мы ставим перед собой цель провести комплексное благоустройство водных зон Кирова, - подчеркнул сити-менеджер. - А это не только малые реки, но и наша главная река Вятка, различного рода озера, пруды, уникальный Ежовский озерно-родниковый комплекс. Так, министерство экологии и природопользования уже разработало проектную документацию по очистке первых 7 км реки Хлыновки.

Вопрос о присоединении региона к федеральной программе поднимали специалисты, общественники и неравнодушные жители города на «Киров urban форум».

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