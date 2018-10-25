Эфир с кировчанкой Марией Васильевой выйдет в пятницу на Первом канале

СЕГОДНЯ 13:43 2018-10-25T13:43:37+03:00

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В пятницу, 26 октября на Первом канале выйдет программа «День начинается». Ведущая новостей в программе «Доброе утро» кировчанка Мария Васильева побывала в гостях у Родиона Газманова. Мария рассказала «КП»-Киров», что на записи программы были ведущие проекта «Русский ниндзя», в котором она участвовала в октябре. Будут приоткрыты секреты, как Мария попала на проект, как готовилась. А также будет много задорных и не очень историй о том, как наша землячка оказалась на главном телеканале страны и какие трудности пришлось преодолеть, чтобы стать успешной.

Кстати, после выхода программы «Русский ниндзя» Васильева призналась, что получила сотни сообщений в соцсетях от поклонников со всей страны.

Эфир программы «День начинается» пройдет на Первом канале в 9.15 утра 26 октября.