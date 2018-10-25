2018-10-25T12:47:00+03:00
Происшествия

Житель Котельнича отправится в колонию за пьяный дебош и стрельбу по собутыльнику

Судье пришлось отменить условный срок по старому приговору
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Мужчина 28 раз выстрелил в приятеля, а также в окно, мебель и техникуМужчина 28 раз выстрелил в приятеля, а также в окно, мебель и техникуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Котельниче завершился судебный процесс на 31-летним местным жителем. Установлено, что ранее судимый мужчина в ночь на 10 февраля устроил дебош в помещении гостиницы. Сначала он выпивал вместе со своими приятелями, а затем достал пневматический пистолет и выпустил 28 пуль в одного из собутыльников, а также в окно, мебель и бытовую технику.

- Потерпевший получил травмы, а гостинице был нанесен материальный ущерб, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Уголовное дело возбудили по п. а ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия». Суд отменил условное осуждение по одному из предыдущих приговоров и назначил 31-летнему мужчине один год и три месяца тюрьмы.

Осужденный обжаловал решение суда, однако приговор остался в силе. Мужчина отправится в колонию строгого режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Киров вошел в федеральную программу по благоустройству малых рек
Вятский палеонтологический музей предложили перенести в овраг Засора
Эфир с кировчанкой Марией Васильевой выйдет в пятницу на Первом канале
Кировским педагогам доплатят за проведение выпускных экзаменов в 9-х классах
В Кирове иномарка сбила 13-летнего школьника
В Туже детдомовец украл у друга полмиллиона рублей
Два кировских фаната ЦСКА пострадали в «мясорубке» на итальянском эскалаторе
Погода в Кирове: на смену дождям придет первый снег
В филиале «КЧХК» завершен ремонт первой очереди производства нитрата кальция
Директора теплоснабжающей компании за кражу 3,6 миллиона рублей оштрафовали на 15 тысяч
Кировчанина будут судить за 39 «закладок» с наркотиками и отмывание денег
Ремонт труб на Профсоюзной планируют закончить к 5 ноября
Пожар в нежилом доме у «Алых парусов» тушили 30 человек
За неделю в Кировской области 3 400 детей заболели ОРВИ
Кировчан заставили платить за отопление, которого не было
«Комсомолка» подвела итоги голосования за участниц конкурса «Краса Вятки 2018»
Власти ликвидировали 50 свалок, на которые кировчане жаловались в соцсетях
В ноябрьские праздники из Кирова пустят дополнительные поезда до Москвы
Кировчанка на «Рено» врезалась в «Ладу»: в итоге пострадали четыре автомобиля
Стали известны подробности ДТП на Ленина с тремя пострадавшими пешеходами
В Сунском районе иномарка насмерть сбила 80-летнего мужчину
В Кировской области выкопали в два раза больше картошки, чем в прошлом году
Депутаты областного Заксобрания поддержали идею о запрете МУПов
Семнадцатилетнего кировчанина во второй раз осудили за торговлю наркотиками
Киров: «Ростелеком» поддержал юных программистов
Два чиновника из Кильмези подозреваются в серии взяток
В Кировской области выбрали самые красивые города и деревни
В городской казне не хватает денег на зарплаты педагогам