Житель Котельнича отправится в колонию за пьяный дебош и стрельбу по собутыльнику

СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-25T12:47:00+03:00

Мужчина 28 раз выстрелил в приятеля, а также в окно, мебель и технику Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Котельниче завершился судебный процесс на 31-летним местным жителем. Установлено, что ранее судимый мужчина в ночь на 10 февраля устроил дебош в помещении гостиницы. Сначала он выпивал вместе со своими приятелями, а затем достал пневматический пистолет и выпустил 28 пуль в одного из собутыльников, а также в окно, мебель и бытовую технику.

- Потерпевший получил травмы, а гостинице был нанесен материальный ущерб, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Уголовное дело возбудили по п. а ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия». Суд отменил условное осуждение по одному из предыдущих приговоров и назначил 31-летнему мужчине один год и три месяца тюрьмы.

Осужденный обжаловал решение суда, однако приговор остался в силе. Мужчина отправится в колонию строгого режима.