Кировским педагогам доплатят за проведение выпускных экзаменов в 9-х классах
Сегодня на пленарном заседании областного Заксобрания депутаты рассмотрели поправки в закон «Об образовании».
Так, региональный минобр предлагает доплачивать учителям, которые принимают участие в проведении государственной итоговой аттестации, проще говоря, выпускных экзаменов после девятого класса. Сейчас педагоги получают бонусы за участие в проведении ЕГЭ. Разумеется, поправка потребует и затрат из областной казны. По оценкам минобра, потребуется примерно 6,9 миллионов рублей из бюджета на 2019 и плановый период на 2020 и 2021 года.
КУДА ПОЙДУТ ДЕНЬГИ:
- 2 тысячи рублей планируется добавить ассистентам;
- организаторам в кабинетах - чуть больше трех тысяч;
- те, кто будут работать вне аудиторий - чуть больше тысячи;
- руководитель пункта, где проводится экзамен, получит примерно 500 рублей;
- те, кто занимаются инструктажем - около 20 рублей;
- членам экзаменационной комиссии - 372 рубля;
- техническим специалистам 346,4.
Народные избранники приняли поправку в первом чтении. Второе чтение планируется на декабрьское заседание ОЗС. Планируется, что поправка вступит в силу с 1 января 2019 года.