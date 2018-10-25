В Кирове иномарка сбила 13-летнего школьника

СЕГОДНЯ 12:10 2018-10-25T12:22:48+03:00

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В среду, 24 октября, в Кирове произошло ДТП с участием ребенка. Авария случилась у дома на ул. Менделеева, 26а около 07.30 часов утра. По предварительным данным, 13-летний школьник перебегал проезжую часть в неположенном месте.

- «Хендай Солярис» под управлением 38-летней кировчанки сбил подростка в тот момент, когда он перебегал дорогу, - сообщили в УГИБДД по Кировской области. - В результате ДТП школьник получил травмы. К счастью, госпитализация ему не потребовалась.

Отметим, что 38-летняя кировчанка-водитель иномарки в момент аварии была трезвой. Остальные детали ДТП устанавливают автоинспекторы.