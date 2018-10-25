2018-10-25T12:21:00+03:00
Происшествия

В Туже детдомовец украл у друга полмиллиона рублей

Суд признал молодого человека виновным
Александр ЧАРУШИН
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Потерпевший не знал, что с его счета спишут такую крупную суммуПотерпевший не знал, что с его счета спишут такую крупную суммуФото: Анастасия ОСИПОВА
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17-летнего жителя поселка Тужа осудили за крупную кражу. В апреле 2018 года воспитанник детского дома узнал, что на счету его приятеля накопилась большая сумма денег. Потерпевший тем временем занял у него денег под предлогом празднования дня рождения, а для гарантии возврата денег передал приятелю свою банковскую карту и пин-код.

- Как только потерпевшему исполнилось 18 лет, его приятель начал списывать с банковской карты деньги, - рассказали в СУ СКР по Кировской области. - В общей сложности со счета было списано 477 тысяч рублей. Каждый раз операции проходили без ведома и личного согласия потерпевшего.

Уголовное дело против 17-летнего детдомовца возбудили по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража в крупном размере». Суд приговорил его к полутора годам тюрьмы условно с двухлетним испытательным сроком.

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