2018-10-25T11:44:20+03:00
Происшествия

Два кировских фаната ЦСКА пострадали в «мясорубке» на итальянском эскалаторе

У молодых людей рваные раны на ногах
Елизавета Захарова
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Более тридцати фанатов ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора в метро Рима. Фото: vk.comБолее тридцати фанатов ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора в метро Рима. Фото: vk.com
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В римском метро при поломке эскалатора пострадало два кировчанина, болельщика ЦСКА. Об этом в социальных сетях рассказал фанат из Кирово-Чепецка. К счастью, ему удалось избежать травм в этой мясорубке.

- Я один из тех кто спускался в метро на эскалаторе в первых рядах, - написал на своей странице чепчанин.- Через минуту после того, как мы спустились на перрон, мы услышали крики - подумали, что болельщики «Ромы» ликуют. Но когда ломанулись к эскалатору, поняли, что произошла трагедия. На полу лежали два наших вятских парня – Дизи и Вирус. У первого нога разорвана, у второго - широкий порез.

Ступеньки стали складываться как «гормошка» остриями вверх. Фото: Любомир ЛЮБОМИРОВ

Ступеньки стали складываться как «гормошка» остриями вверх. Фото: Любомир ЛЮБОМИРОВ

По словам русских болельщиков, те, кто остался невредим, сразу же начали оказывать помощь пострадавшим.

- После трагедии прошло 25-30 минут, а медики только тогда начали спускаться к пострадавшим, - возмущается наш болельщик. - Но и то без носилок и прочих необходимых вещей. Спустились, посмотрели, поднялись наверх и только тогда вернулись с носилками. В это время парни просто истекали кровью!

Очевидцы сняли момент аварии в метро Рима.

Не смотря на то, что станция метро находится прямо в центре, скорая приехала лишь через 25-30 минут.

Отметим, что трагедия произошла 23 октября в Риме, где состоялся матч московского ЦСКА и итальянской «Ромы». Всего на обрушившемся эскалаторе пострадало около 30 человек.

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