Погода в Кирове: на смену дождям придет первый снег

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-25T11:00:03+03:00

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В конце рабочей недели в Кирове ожидаются значительное похолодание и осадки. Такой прогноз дает сообщество «Любительская метеорология в Кирове». Это объясняется тем, что циклоны и антициклоны постепенно уходят на северо-восток от нашего региона, их сменяет арктическая воздушная масса.

- В четверг в Кирове ожидаются облачная погода и дожди, - рассказали метеорологи-любители. - Днем температура воздуха составит +7 градусов. Уже в пятницу в Кирове начнется похолодание, днем ожидается +4… +7 градусов тепла, ночью до +2 градусов. В городе может пойти мокрый снег.

В выходные в Кирове ожидается еще более значительное похолодание, вплоть до отрицательных температур. Также прогнозируются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега.