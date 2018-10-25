2018-10-25T11:00:03+03:00
Происшествия

Погода в Кирове: на смену дождям придет первый снег

Водителям советуют менять летнюю резину на шипованную
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Прогнозируются осадки в виде дождя, снега и мокрого снегаПрогнозируются осадки в виде дождя, снега и мокрого снегаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В конце рабочей недели в Кирове ожидаются значительное похолодание и осадки. Такой прогноз дает сообщество «Любительская метеорология в Кирове». Это объясняется тем, что циклоны и антициклоны постепенно уходят на северо-восток от нашего региона, их сменяет арктическая воздушная масса.

- В четверг в Кирове ожидаются облачная погода и дожди, - рассказали метеорологи-любители. - Днем температура воздуха составит +7 градусов. Уже в пятницу в Кирове начнется похолодание, днем ожидается +4… +7 градусов тепла, ночью до +2 градусов. В городе может пойти мокрый снег.

В выходные в Кирове ожидается еще более значительное похолодание, вплоть до отрицательных температур. Также прогнозируются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Киров вошел в федеральную программу по благоустройству малых рек
Вятский палеонтологический музей предложили перенести в овраг Засора
Эфир с кировчанкой Марией Васильевой выйдет в пятницу на Первом канале
Житель Котельнича отправится в колонию за пьяный дебош и стрельбу по собутыльнику
Кировским педагогам доплатят за проведение выпускных экзаменов в 9-х классах
В Кирове иномарка сбила 13-летнего школьника
В Туже детдомовец украл у друга полмиллиона рублей
Два кировских фаната ЦСКА пострадали в «мясорубке» на итальянском эскалаторе
В филиале «КЧХК» завершен ремонт первой очереди производства нитрата кальция
Директора теплоснабжающей компании за кражу 3,6 миллиона рублей оштрафовали на 15 тысяч
Кировчанина будут судить за 39 «закладок» с наркотиками и отмывание денег
Ремонт труб на Профсоюзной планируют закончить к 5 ноября
Пожар в нежилом доме у «Алых парусов» тушили 30 человек
За неделю в Кировской области 3 400 детей заболели ОРВИ
Кировчан заставили платить за отопление, которого не было
«Комсомолка» подвела итоги голосования за участниц конкурса «Краса Вятки 2018»
Власти ликвидировали 50 свалок, на которые кировчане жаловались в соцсетях
В ноябрьские праздники из Кирова пустят дополнительные поезда до Москвы
Кировчанка на «Рено» врезалась в «Ладу»: в итоге пострадали четыре автомобиля
Стали известны подробности ДТП на Ленина с тремя пострадавшими пешеходами
В Сунском районе иномарка насмерть сбила 80-летнего мужчину
В Кировской области выкопали в два раза больше картошки, чем в прошлом году
Депутаты областного Заксобрания поддержали идею о запрете МУПов
Семнадцатилетнего кировчанина во второй раз осудили за торговлю наркотиками
Киров: «Ростелеком» поддержал юных программистов
Два чиновника из Кильмези подозреваются в серии взяток
В Кировской области выбрали самые красивые города и деревни
В городской казне не хватает денег на зарплаты педагогам