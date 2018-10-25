Директора теплоснабжающей компании за кражу 3,6 миллиона рублей оштрафовали на 15 тысяч

СЕГОДНЯ 10:02 2018-10-25T10:02:29+03:00

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В Вятских Полянах завершился судебный процесс над директором ООО «Тепловик». Установлено, что в 2015-2018 годах мужчина умышленно не платил поставщику газа, злоупотребляя своими полномочиями. В итоге ущерб, нанесенный компании-поставщику превысил сумму в 3,6 миллиона рублей.

- Суд согласился с тем, что вина мужчины доказана, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Однако обвиняемый возместил поставщику полную сумму ущерба. Уголовное преследование прекращено. Мужчине назначили судебный штраф в сумме 15 тысяч рублей.

В СУ СКР по Кировской области сообщили, что деньги, не переданные компании-поставщику, мужчина тратил на погашение займов и кредитов компании. Также он полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием.