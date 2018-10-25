2018-10-25T09:47:41+03:00
Происшествия

Кировчанина будут судить за 39 «закладок» с наркотиками и отмывание денег

У молодого человека изъяли почти 100 доз запрещенных веществ
Александр ЧАРУШИН
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Молодой человек сотрудничал со следствиемМолодой человек сотрудничал со следствиемФото: Иван ВИСЛОВ
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В Кирове будут судить 20-летнего участника преступной группировки. Молодой человек обвиняется в 39 преступлениях в сфере наркотиков, а также в отмывании преступных доходов. Летом 2017 года кировчанин через «закладки» активно распространял синтетические наркотики, а вырученные с них деньги обналичивал через счета подставных людей.

- В июле 2017 года молодой человек был задержан, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - У него изъяли почти 100 разовых доз запрещенных веществ. Уголовное дело заведено по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах в составе преступной группы» и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация преступных доходов».

Отметим, что во время расследования 20-летний наркоторговец давал показания против своих подельников. Прокурор заключил с молодым человеком досудебное соглашение о сотрудничестве.

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