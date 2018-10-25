2018-10-25T10:41:35+03:00
Общество

Ремонт труб на Профсоюзной планируют закончить к 5 ноября

Участки улиц, из-за которых кировчане жалуются на пробки, должны открыть 8 ноября
Анна ВОЛКОНСКАЯ
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Из-за ремонта теплосетей пришлось перекрыть часть улицы ПрофсоюзнойИз-за ремонта теплосетей пришлось перекрыть часть улицы ПрофсоюзнойФото: Сергей ШИСТАРЕВ
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Утром, днем и вечером кировчане жалуются на пробки в районе Старого моста. Причиной перегруженности стало перекрытие части улицы Профсоюзной. Причина – реконструкция теплотрассы. Изначально планировалось, что работы закончат к средине ноября. Но глава администрации города Илья Шульгин на очередном совещании потребовал от коммунальщиков ускорить процесс ремонта.

- Сегодня завершаются сварочные работы на трубопроводах магистральных теплотрасс в районе старого моста на ул. Профсоюзной и на ул. Казанской на пересечении с Гостиным переулком и ул. Преображенской, - сообщили в КТК. - В пятницу, 26 ноября, начнется заполнение трубопроводов теплоносителем.

Завершить работы планируют к 5 ноября. Также руководство компании приносит извинения за доставленные неудобства кировчанам и гостям города.

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