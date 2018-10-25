2018-10-25T09:32:32+03:00
Происшествия

Пожар в нежилом доме у «Алых парусов» тушили 30 человек

Причина возгорания пока что не названа
Александр ЧАРУШИН
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Огонь повредил свыше 100 квадратных метров крыши и стен. Фото: vk.com/ky43_ubezhisheОгонь повредил свыше 100 квадратных метров крыши и стен. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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Вчера, 24 октября, в Кирове горело очередное нежилое здание. ЧП началось около 18.00 часов вечера в доме по адресу ул. Преображенская, 82а. Видеозапись с места событий была опубликована сообществом «КУ43 - Киров Убежище». В результате возгорания двухэтажное здание было значительно повреждено.

Пожар в центре Кирова тушили 30 спасателей.Видео: vk.com/ky43_ubezhishe

- Сильно обгорели обрешетка крыши и стены здания, обрешетка крыши пристроя на общей площади свыше 100 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС по Кировской области. - Для тушения пожара потребовались усилия 30 спасателей и 10 единиц техники.

Данных о пострадавших в пожаре нет. Точная причина ЧП пока что не названа.

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