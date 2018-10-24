За неделю в Кировской области 3 400 детей заболели ОРВИ
Уровень заболеваемости простудными инфекциями в регионе продолжает снижаться. За прошедшую неделю ОРВИ заболел 5 341 кировчанин, этот показатель оказался на 8% ниже, чем двумя неделями ранее. По-прежнему часто простужаются дети, на них приходится 63,5% случаев заболевания ОРВИ (всего 3 393 человека). Большинству из них от трех до шести лет.
- Половина заболевших ОРВИ проживает в городе Кирове, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - На них пришлось 2 689 случаев простуды. Уровень заболеваемости с прошлой недели уменьшился на 11,6%.
Отметим, что в целом по Кировской области показатель заболеваемости ОРВИ оказался на 31,8% ниже эпидемического порога.