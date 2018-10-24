2018-10-24T18:12:41+03:00
Здоровье

За неделю в Кировской области 3 400 детей заболели ОРВИ

Чаще всего болеют дети в возрасте от трех до шести лет
Александр ЧАРУШИН
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Половина заболевших ОРВИ проживает в городе КировеПоловина заболевших ОРВИ проживает в городе КировеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Уровень заболеваемости простудными инфекциями в регионе продолжает снижаться. За прошедшую неделю ОРВИ заболел 5 341 кировчанин, этот показатель оказался на 8% ниже, чем двумя неделями ранее. По-прежнему часто простужаются дети, на них приходится 63,5% случаев заболевания ОРВИ (всего 3 393 человека). Большинству из них от трех до шести лет.

- Половина заболевших ОРВИ проживает в городе Кирове, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - На них пришлось 2 689 случаев простуды. Уровень заболеваемости с прошлой недели уменьшился на 11,6%.

Отметим, что в целом по Кировской области показатель заболеваемости ОРВИ оказался на 31,8% ниже эпидемического порога.

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