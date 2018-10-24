Кировчан заставили платить за отопление, которого не было

СЕГОДНЯ 18:10 2018-10-24T21:07:23+03:00

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Сентябрьские платежки за отопление вызвали бурю негодования. Сегодня на комиссии по ЖКХ, транспорту и благоустройству городской Думы депутаты поинтересовались, каким образом выставлялись счета за тепло. В КТК пояснили, что в тех домах, где установлены приборы учета, расчеты делались по счетчику. Там, где приборов нет или они вовремя не прошли поверку, или же вышли из строя, жильцов рассчитали по нормативу. На сегодня 135 домов не проверили свои счетчики. В большинстве случаев поверка счетчиков - ответственность управляющих компаний и ТСЖ, в остальных - бремя самих собственников. Тут у депутатов возникли встречные вопросы. Так, в 72-х домах по улице Лепсе тепла в сентябре не было - у них велись ремонтные работы теплосетей, однако, жильцов рассчитали, будто бы отопление было весь сентябрь. Неужели КТК не в курсе, что в этих домах не подавалось тепло?

Представитель компании «Т плюс» Олег Саламатов отметил, что они могут сделать перерасчеты только в том случае, если жильцы сами обратятся – мол, спасение утопающих - дело рук самих утопающих, иначе зря уплаченные деньги останутся у КТК. Также возникли вопросы по конкретным адресам: Менделеева, 11, Ленинградская, 4, Короленко, 2 - в этих домах счетчики проверили в срок, а посчитали их по нормативу. Олег Саламатов заметил, что тут необходимо разобраться с каждым случаем отдельно. В случае заявлений от жильцов они займутся этим вопросом. Действительно, жильцам все же есть резон самим поинтересоваться у ресурсников, по какой причине им начислили лишнее и по возможности требовать перерасчета. В случаях разногласий обращаться в ГЖИ.

Глава города Елена Ковалева поинтересовалась, каким образом управляющие компании получают паспорта готовности к отопительному сезону, если в домах счетчики ОДН не проверены? В результате халатности управляющих компаний страдают кошельки горожан! Елена Васильевна попросила департамент городского хозяйства, который, к слову, следит за выдачей паспортов, проконтролировать этот вопрос, чтобы люди больше не страдали от больших счетов за тепло.